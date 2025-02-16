Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио достигли договоренности о регулярных контактах, направленных на подготовку встречи на высшем уровне между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии