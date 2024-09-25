Эксперт назвал пять причин посетить Узбекистан

Узбекистан — настоящая восточная сказка, которая привлекает всё больше туристов из России. С чем связана такая популярность страны, рассказал «Известиям» основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян.
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