Российские таксисты просят не навязывать им автомобили отечественного производства

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать в текущем виде рассматриваемый в Госдуме законопроект, который содержит обязательство для таксопарков и самозанятых водителей такси использовать только автомобили отечественной сборки.