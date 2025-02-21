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Российские таксисты просят не навязывать им автомобили отечественного производства

Российские таксисты просят не навязывать им автомобили отечественного производства

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать в текущем виде рассматриваемый в Госдуме законопроект, который содержит обязательство для таксопарков и самозанятых водителей такси использовать только автомобили отечественной сборки.

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