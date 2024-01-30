Yonhap сообщило о запуске КНДР нескольких крылатых ракет

КНДР за два дня осуществила запуски нескольких крылатых ракет с западного побережья. Об этом 30 января сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (JCS).
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