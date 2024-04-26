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Шойгу: РФ никогда не угрожала НАТО и не имела планов нападать на страны альянса

Шойгу: РФ никогда не угрожала НАТО и не имела планов нападать на страны альянса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия никогда не планировала нападать на страны Североатлантического альянса (НАТО), а в ходе специальной военной операции она обеспечивает защиту интересов своих людей на исторических территориях.

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