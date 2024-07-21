Дональд освобожденный

Покушение на Дональда Трампа сделало неизбежной его победу на президентских выборах и радикализировало его политическую повесткуTASS Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии в Милуоки 18 июля, спустя пять дней после покушениячитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии