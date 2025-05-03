Штрафы за неприятный запах и скопление мусора на даче – юрист Билялова напомнила о наказаниях Евгения КомароваНеправильное содержание участка грозит штрафами – юрист Анастасия Билялова напомнила о санкциях за накопление мусора и неприятный запах на дачах.
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