Штрафы за неприятный запах и скопление мусора на даче – юрист Билялова напомнила о наказаниях Евгения КомароваНеправильное содержание участка грозит штрафами – юрист Анастасия Билялова напомнила о санкциях за накопление мусора и неприятный запах на дачах.