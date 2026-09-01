В Россошанском районе отменили режим угрозы удара БПЛА

Режим угрозы удара беспилотников отменён Россошанском районе. На территории региона продолжает действовать режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратовНа территории Россошанского района отменили режим угрозы удара беспилотных летательных аппаратов.
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