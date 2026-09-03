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Открытие сезона в Театре Маяковского и планы на 2026-2027

Открытие сезона в Театре Маяковского и планы на 2026-2027

2 сентября Театр Маяковского открыл свой 104-й сезон: по уже сложившейся традиции в этот день на исторической сцене был сыгран спектакль-альманах «Истории», поставленный Егором Перегудовым к столетию Театра, а на Малой сцене – возникший по итогам одноименной режиссерской лаборатории спектакль «Маяковка+Бутусовцы.

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