Открытие сезона в Театре Маяковского и планы на 2026-2027

2 сентября Театр Маяковского открыл свой 104-й сезон: по уже сложившейся традиции в этот день на исторической сцене был сыгран спектакль-альманах «Истории», поставленный Егором Перегудовым к столетию Театра, а на Малой сцене – возникший по итогам одноименной режиссерской лаборатории спектакль «Маяковка+Бутусовцы.