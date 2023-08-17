Кирби: Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном "без предварительных условий"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном "без предварительных условий".
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном "без предварительных условий".
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