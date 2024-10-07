"Солар": в Поволжье и других регионах РФ число DDoS-атак выросло до 6 раз

Эксперты по информационной безопасности зафиксировали в России тренд на перемещение DDoS-атак с крупных компаний в Центральном федеральном округе (ЦФО) на представителей малого и среднего бизнеса в других регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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