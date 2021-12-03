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Великая история любви! Бен Аффлек рассказал о романе с Дженнифер Лопес

Великая история любви! Бен Аффлек рассказал о романе с Дженнифер Лопес

Воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес стало одним из главных светских событий этого года. Звезды почти не комментируют свои отношения, но в недавнем интервью актер все же сделал исключение, назвав роман с Дженнифер «великой историей любви».

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