Во Владивостоке подведены итоги флотского этапа конкурса «Морской бриз»

Во Владивостоке подведены итоги флотского этапа конкурса «Морской бриз»

Основными задачами «Морского бриза» являются повышение уровня морской выучки участников и укрепление престижа флотской службы.

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