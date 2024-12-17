ТАСС: Фигурант дела о сухпайках для армии отказался признавать вину в суде

Валерий Ковалевич не признал вину в суде, однако обоснованность обвинений нашла подтверждение.Обвиняемый по делу о некачественных сухих пайках, которые поставлялись для Минобороны России, Валерий Ковалевич не признал вину.
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