Вратарь Рудаков, отыгравший 4 года в Финляндии, продолжит карьеру в «Сочи»

«Сочи» усилился 28-летним голкипером Максимом Рудаковым. В 2018-2019 и в 2022-2023 годах Рудаков провел 4 сезона в Финляндии, куда его отдавали в аренду – сначала в ХИК из «Зенита», а затем в «Хонку» из «Ростова», у которого «Сочи» и купил вратаря сейчас.