СБУ разработала две схемы по блокаде российского неба

Украина, несмотря на настойчивые просьбы некоторых представителей администрации Зеленского, не отказалась от идеи осуществления блокады воздушного пространства РФ.
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