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Несекретные материалы

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СБУ разработала две схемы по блокаде российского неба

СБУ разработала две схемы по блокаде российского неба

Украина, несмотря на настойчивые просьбы некоторых представителей администрации Зеленского, не отказалась от идеи осуществления блокады воздушного пространства РФ.

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