Сальдо предложил Путину проложить новую дорогу в Крым через Арабатскую стрелку

Виктор Луговой

Во-первых, - не через Арабатскую стрелку, а по Арабатской стрелке. Во-вторых... С велодорожками - и при этом 120 км; славно. Те, кто нуждается в велодорожках и не может двигаться на веле по шоссе среди машинок, нуждаются и в прочих элементах инфраструктуры вроде кемпингов и прочих зон отдыха, кафешек с магазинчиками и т.д. На стрелке, помнится, исторически был один населённый пункт (практически посередине) и на разных картах именовался то Волок, то Валок. Вообще же коса узковата для размещения там чего-то ещё. В-третьих... Предлагаемый проект будет тупо дублировать существующую дорогу Чонгар - Джанкой - Азовский - Нижнегорский - Советский - Кировское и далее на Феодосию. Которая некогда была бетонкой шириной в три плиты, а потом стала асфальтовой. Идёт она вдоль железки Джанкой - Владиславовка... Её - точно надо дублировать?