В Москве задержали похитителя ₽1 млн из банкомата Альфа-Банка, который не принял деньги москвича за ипотеку

В Москве задержали похитителя 995 000 рублей чужих денег из банкомата Альфа-Банка. СМИ сообщают, что 11 ноября один 35-летний житель Москвы решил заплатить за ипотеку почти 2 млн рублей и для этого зашел со всей этой наличностью в гипермаркет "Говорово", где находится банкомат Альфа-Банка.
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