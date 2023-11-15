В Москве задержали похитителя ₽1 млн из банкомата Альфа-Банка, который не принял деньги москвича за ипотеку

В Москве задержали похитителя 995 000 рублей чужих денег из банкомата Альфа-Банка. СМИ сообщают, что 11 ноября один 35-летний житель Москвы решил заплатить за ипотеку почти 2 млн рублей и для этого зашел со всей этой наличностью в гипермаркет "Говорово", где находится банкомат Альфа-Банка.