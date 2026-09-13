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Царьград

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Алина Загитова рассказала о сложностях карьеры и поддержке тренеров

Алина Загитова рассказала о сложностях карьеры и поддержке тренеров

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о поддержке тренеров в сложные моменты карьеры, когда изменения в теле влияли на технику.

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