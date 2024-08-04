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Советская разработка посрамила американскую систему, на создание которой ушло $60 млн

Советская разработка посрамила американскую систему, на создание которой ушло $60 млн

Это может показаться невероятным, но советские специалисты буквально из подручных средств создавали бюджетные аналоги систем, на разработку которых американцы тратили миллионы долларов.

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