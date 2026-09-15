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Предрек смерть Листьева, хотел развестись с женой незадолго до ее убийства, оставил ТВ. Где сейчас Александр Политковский

Предрек смерть Листьева, хотел развестись с женой незадолго до ее убийства, оставил ТВ. Где сейчас Александр Политковский

С середины 80-х репортер работал в Главной редакции молодежных программ, а народную любовь обрел благодаря «Взгляду».

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