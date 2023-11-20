Глава минобороны Украины объявил «НАТОфикацию» одним из своих главных приоритетов

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи в Киеве в понедельник, 20 ноября, заявил, что «натофикация» является одним из главных его приоритетов, – сообщают украинские СМИ.