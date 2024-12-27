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На борту потерпевшего крушение Embraer 190AR перед падением произошёл взрыв

На борту потерпевшего крушение Embraer 190AR перед падением произошёл взрыв

После этого пассажиры начали терять сознание.Перед падением самолёта в Актау на борту произошёл взрыв.

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