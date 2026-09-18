Пушкин с Гринёвым и Машей Мироновой заглянули на избирательный участок в Оренбурге — и зажгли!

Оренбург сегодня буквально ожил от неожиданного и очень душевного визита. Александр Пушкин собственной персоной, вместе с Петром Гринёвым и Машей Мироновой, бодро шагнул на один из местных избирательных участков.
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