Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие зарплаты были в Советской армии во времена Горбачёва: от рядового до маршала

Советский офицер второй половины 1980-х жил в странном положении. По ведомости он получал больше инженера и врача, по ощущению — с каждым годом всё меньше.

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