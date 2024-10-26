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Разработан метод создания мягких электронных компонентов для носимых устройств и медицинского оборудования

Разработан метод создания мягких электронных компонентов для носимых устройств и медицинского оборудования

Учёные из Вирджинского технологического университета разработали инновационный метод создания мягких электронных компонентов, которые могут быть использованы в различных устройствах, таких как телефоны, носимые устройства и медицинское оборудование.

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