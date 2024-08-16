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Царьград

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Причиной падения Ту-22М3 в Иркутской области могла быть техническая неисправность

Причиной падения Ту-22М3 в Иркутской области могла быть техническая неисправность

Самолет Ту-22М3 рухнул в Иркутской области, его экипаж успел катапультироваться.Подробности сообщили в Минобороны России.

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