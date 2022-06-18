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Магомед Адиев о повышении в Лиге Наций: «Все в наших руках. Домашняя игра со сборной Беларуси — определяющая»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал об атмосфере в раздевалке сборной.

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