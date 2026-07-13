Более половины граждан РФ считают, что контент влияет на поведение детей

Большинство граждан РФ (57%) убеждены, что фильмы, сериалы, мультфильмы, музыка и компьютерные игры сильно влияют на мировоззрение и поведение детей, об этом говорят данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии