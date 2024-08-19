«Я думаю, это временно». Американские журналисты в сопровождении ВСУ приехали в Суджу. Что они увидели в городе?

В курскую Суджу в сопровождении бойцов ВСУ прибыли журналисты Washington Post Журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии