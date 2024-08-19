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«Я думаю, это временно». Американские журналисты в сопровождении ВСУ приехали в Суджу. Что они увидели в городе?

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В курскую Суджу в сопровождении бойцов ВСУ прибыли журналисты Washington Post Журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных.

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