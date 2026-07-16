За прошедшую ночь над Россией перехватили 375 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Тульской, Московской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.