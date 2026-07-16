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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией перехватили 375 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 375 украинских БПЛА

За прошедшую ночь над Россией перехватили 375 украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Тульской, Московской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

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