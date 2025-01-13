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Военное обозрение

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В МИД Польши прокомментировали отказ пропустить в Россию спецборт со словацкими парламентариями

В МИД Польши прокомментировали отказ пропустить в Россию спецборт со словацкими парламентариями

Польские дипломаты объяснили «воздушный демарш» неверно оформленными документами.

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