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Русская весна

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Кличко против Зеленского: в Киеве снесли памятник Щорсу, чтобы отвлечь внимание от затопления метро и транспортного коллапса (ФОТО, ВИДЕО)

Кличко против Зеленского: в Киеве снесли памятник Щорсу, чтобы отвлечь внимание от затопления метро и транспортного коллапса (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве снесли памятник Щорсу, чтобы отвлечь внимание от затопления метро и транспортного коллапса. Сами украинские Telegram-каналы пишут, что внезапный снос памятника Щорсу в Киеве напрямую связан со скандалом с закрытием вчера 6 станций метро.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Принесут, кто свергал памятники, на своих плечах и поставят на место!
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