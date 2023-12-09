Кличко против Зеленского: в Киеве снесли памятник Щорсу, чтобы отвлечь внимание от затопления метро и транспортного коллапса (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве снесли памятник Щорсу, чтобы отвлечь внимание от затопления метро и транспортного коллапса. Сами украинские Telegram-каналы пишут, что внезапный снос памятника Щорсу в Киеве напрямую связан со скандалом с закрытием вчера 6 станций метро.