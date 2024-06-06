На водителя микроавтобуса, погибшего в смертельной аварии под Екатеринбургом, завели уголовное дело

Стали известны некоторые подробности жуткого ДТП.На водителя микроавтобуса, который устроил смертельное ДТП на подъезде к Екатеринбургу, завели уголовное дело по статье за нарушение повлекшее смерть людей.
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