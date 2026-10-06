Путин разрешил реорганизацию «Юникредит банка» и выкуп его акций

Российская структура «Юникредит банка» сможет пройти процедуру реорганизации и выкупить 100% собственных акций, принадлежащих итальянской UniCredit S.
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