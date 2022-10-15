Военное обозрение

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Минобороны России в обращении к украинским военным: Общие потери ВСУ составили более 120 тысяч человек

Минобороны России в обращении к украинским военным: Общие потери ВСУ составили более 120 тысяч человек

За время, прошедшее с момента начала специальной военной операции ВС РФ по освобождению Донбасса и демилитаризации Украины, общие потери украинской армии составили 123 133 военнослужащих.

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