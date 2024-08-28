Осенью в Салехарде стартуют три творческих проекта

Ямал стал четвертой точкой в масштабной программе «ГЭС-2: Города». Этой осенью в Салехарде будут реализованы проекты, которые вовлекут горожан в современные творческие практики, помогут наладить взаимодействие местных сообществ и художников.
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