SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Светлана Лобода и Анна Плетнёва выступили на дне рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии

Светлана Лобода и Анна Плетнёва выступили на дне рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии

Светлана Лобода, которая уехала из России после начала СВО, и Анна Плетнёва выступили на закрытой вечеринке в честь первого дня рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии