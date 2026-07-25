Светлана Лобода и Анна Плетнёва выступили на дне рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии

Светлана Лобода, которая уехала из России после начала СВО, и Анна Плетнёва выступили на закрытой вечеринке в честь первого дня рождения дочери одного из богатейших бизнесменов Грузии.
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