Запорожский фронт, 7 ноября: Начался штурм Орехова, из которого на Украину внезапно увеличился поток «двухсотых»

Радомир Маркуш 7 ноября 2024 г., 16:57 УкроСМИ горько жалуются на активизацию группировки «Днепр» — и именно на юге ждут массированного наступления наших войск Согласно оперативке наших военкоров, в отличие от других участков фронта на Запорожском направлении относительно спокойно, в основном продолжаются бои местного значения с применением средств дальнего поражения.