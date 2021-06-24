Медвежий угол

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Обречённые старики: за 2 года число пенсионеров в России сократилось более, чем на 1 миллион человек

Обречённые старики: за 2 года число пенсионеров в России сократилось более, чем на 1 миллион человек

Пенсионная реформа, кризис и пандемия привели к катастрофическому сокращению количества россиян пенсионного возраста.

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Оzzи О О
Поднимут еще выход на пенсию и пенсов совсем не будет
Виктор Шиховцев
Мужского пола точно.
Елена Тихомирова
Они этого и добиваются.
Я Руслан
Щас понабегут лизоблюды, и будут опять защищать власть имущих. Геноцид народа, а им хорошо, им свободнее будет дышать...

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