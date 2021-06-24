Обречённые старики: за 2 года число пенсионеров в России сократилось более, чем на 1 миллион человек

Медвежий уголПолитикаОбречённые старики: за 2 года число пенсионеров в России сократилось более, чем на 1 миллион человек Пенсионная реформа, кризис и пандемия привели к катастрофическому сокращению количества россиян пенсионного возраста.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОПоднимут еще выход на пенсию и пенсов совсем не будетВиктор ШиховцевМужского пола точно.Елена ТихомироваОни этого и добиваются.ЯРЯ РусланЩас понабегут лизоблюды, и будут опять защищать власть имущих. Геноцид народа, а им хорошо, им свободнее будет дышать...Комментировать
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