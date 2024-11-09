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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»

Издание L'Equipe опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч» 2024 года. Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который получил награду, набрал 1170 очков и обошел бразильского форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.

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