Родри обошел Винисиуса на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч»

Издание L'Equipe опубликовало результаты голосования за «Золотой мяч» 2024 года. Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который получил награду, набрал 1170 очков и обошел бразильского форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на 41 балл.
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