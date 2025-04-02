Управляющие компании теперь могут отключать интернет-провайдеров в многоквартирных домах

Это произойдет, если те не привели свое оборудование в порядок, как того требует новый закон. В Совфеде между тем говорят, что обновить сети успели меньше половины всех провайдеров Интернет-провайдеры за год не смогли довести до соответствия новым стандартам свои сети, развернутые в многоквартирных домах.