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Управляющие компании теперь могут отключать интернет-провайдеров в многоквартирных домах

Управляющие компании теперь могут отключать интернет-провайдеров в многоквартирных домах

Это произойдет, если те не привели свое оборудование в порядок, как того требует новый закон. В Совфеде между тем говорят, что обновить сети успели меньше половины всех провайдеров Интернет-провайдеры за год не смогли довести до соответствия новым стандартам свои сети, развернутые в многоквартирных домах.

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