Техническое состояние пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было исправным

Скриншот видео Техническое состояние вертолета Ми-8, который пропал на Камчатке, было исправным. Об этом заявил РЕН ТВ гендиректор компании "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин, которой принадлежит воздушное судно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии