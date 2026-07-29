В Туле совершено покушение на Андрея Черезова — руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта", связанной с производством БПЛА.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Туле совершено покушение на Андрея Черезова — руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта", связанной с производством БПЛА.
Свежие комментарии