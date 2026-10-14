Страна и люди
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Страна и люди

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Великобритания ускорит передачу Украине ракет LMM для ПВО

Великобритания ускорит передачу Украине ракет LMM для ПВО

Соединенное Королевство намерено ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM), предназначенных в том числе для противовоздушной обороны.

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