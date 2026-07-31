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«Мне посоветовали больше не худеть». Биатлонист Жаклен сбросил 5 кг после перехода в велоспорт

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от дебюта в велоспорте.  28 июля Жаклен принял участие в однодневной шоссейной велогонке «Гран-при Кур-ла-Виль» (153 км).

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