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«Так или иначе»: Все украинцы пойдут на фронт, пообещали в Незалежной

Глава центра рекрутинга военных во Львове Галина Псикорская «обрадовала» украинцев, пообещав, что буквально все жители Незалежной отправятся в армию:«Украинцы должны понимать, что все они так или иначе будут задействованы в ВСУ».

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