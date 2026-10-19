Кошки живут рядом с людьми не одну сотню лет, но вопрос об их влиянии на самочувствие хозяев до сих пор не получил однозначного ответа.
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