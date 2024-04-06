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Оригинальная закуска «царская корона»

Хочу предложить вам низкокалорийный рецепт оригинальной закуски из огурцов «Царская корона».  Когда-то этот рецепт я нашел в женском журнале и решил приготовить такую оригинальную закуску, мне понравилось, теперь попробуйте и вы.

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