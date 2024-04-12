На GitHub обнаружен вредонос Keyzetsu Clipper, угрожающий криптоактивам пользователей...

На GitHub обнаружен вредонос Keyzetsu Clipper, угрожающий криптоактивам пользователейНа платформе GitHub зафиксировано распространение нового вредоносного программного обеспечения (ПО) для Windows под названием Keyzetsu Clipper, нацеленного на пользовательские криптовалютные кошельки.
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